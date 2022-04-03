В ОП назвали ключові напрямки розвитку економіки під час війни

Для стабілізації економіки в умовах війни Україна залучатиме як власні кошти, так і кошти міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка за підсумками наради, яку провів президент Володимир Зеленський з економічними блоками ОП та Кабінету міністрів.

"Разом з Кабінетом міністрів працюємо, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Залучаємо власні та партнерські кошти", - наголосив він.

Одночасно Україна переходить на спрощену систему оподаткування, нагадав Тимошенко. За повідомленням ОП, це відбудеться у квітні.

Одним з головних питань наради стало також проведення посівної.

Як зазначається, українська влада опрацьовує шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Нагадаємо, раніше перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що станом на 28 березня сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, сягнула 564,9 мільярда доларів. Кожного дня ця цифра зростає.

Свириденко наголосила, що Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат - як за судовими рішеннями, так і шляхом передачі нашій державі заморожених на активів рф.