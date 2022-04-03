ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОП назвали ключові напрямки розвитку економіки під час війни

Новость на русском →
Неділя 03 квітня 2022 13:09
В ОП назвали ключові напрямки розвитку економіки під час війни Фото: в ОП назвали ключові напрямки розвитку економіки під час війни (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Для стабілізації економіки в умовах війни Україна залучатиме як власні кошти, так і кошти міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка за підсумками наради, яку провів президент Володимир Зеленський з економічними блоками ОП та Кабінету міністрів.

"Разом з Кабінетом міністрів працюємо, щоб українська економіка розвивалася навіть в умовах воєнного часу. Залучаємо власні та партнерські кошти", - наголосив він.

Одночасно Україна переходить на спрощену систему оподаткування, нагадав Тимошенко. За повідомленням ОП, це відбудеться у квітні.

Одним з головних питань наради стало також проведення посівної.

Як зазначається, українська влада опрацьовує шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Нагадаємо, раніше перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що станом на 28 березня сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, сягнула 564,9 мільярда доларів. Кожного дня ця цифра зростає.

Свириденко наголосила, що Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат - як за судовими рішеннями, так і шляхом передачі нашій державі заморожених на активів рф.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Економіка України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою