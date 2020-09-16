В ОП настаивают на закрытии дела относительно закона о системе гарантирования вкладов

Производство о конституционности закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" должно быть закрыто, поскольку Верховного Суда Украины, который является автором этого представления, нет в определенном Конституцией перечня субъектов, имеющих право обращаться с конституционным представлением.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский во время рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности этого закона 15 сентября.

Напомним, ВСУ, который является автором этого представления, был ликвидирован в 2016 году, взамен был создан Верховный суд.

"Позиция Офиса президента заключается в том, что Закон, который обжалуется..., является таким, что полностью соответствует Конституции Украины, а аргументы, приведенные в конституционном представлении, являются... искусственно притянутыми к нормам Конституции", - заявил Вениславский.

По его словам, главная цель существования Фонда гарантирования вкладов - это обеспечение наиболее оптимального баланса между публичным интересом и частным интересом.

"Если мы говорим об обеспечении права собственности этим законом, ...здесь должен превалировать публичный интерес, потому что по статистике более 98% лиц, которые хранят деньги в банках, - это лица, которые хранят в банках до 200 тыс. грн. ФГВФЛ должен обеспечить как раз социальную справедливость для тех людей, которые сохраняют вот это небольшое количество денежных средств", - подчеркнул в своем выступлении Вениславский.

Он также добавил, что Фонд гарантирования вкладов имеет право издавать нормативно-правовые акты, поскольку это право не закреплено исключительно за органами государственной власти.

"Правовая система Украины допускает существование таких органов, которые не являются органами государственной власти, являются государственными учреждениями, в том числе публичного права, и имеют определенные нормотворческие функции", - пояснил представитель президента в КСУ.

По его словам, авторы представления, которые требуют признать неконституционным закон полностью, не привели ни одного юридического аргумента, который бы позволил утверждать, что для этого есть правовые основания.

В то же время, по словам председателя КСУ Александра Тупицкого, ходатайство о закрытии производства будет рассмотрено на закрытой части рассмотрения дела.

Напомним, представление об оценке конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" было внесено Верховным Судом Украины в 2015 г., с 2016 года не рассматривался, однако в июне 2020 КСУ возобновил рассмотрение.

15 сентября состоялись открытые слушания по делу с участием представителей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Министерства финансов, президента Украины, Верховной рады Украины, Ассоциации Украинских банков и Независимой ассоциации украинских банков, а также представителей посольств США, ЕС и миссии МВФ в Украине.