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В ОП сподіваються, що вже у травні Україна повернеться до нормального життя

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 02:47
В ОП сподіваються, що вже у травні Україна повернеться до нормального життя
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українців просять залишатися вдома і дотримуватися правил

Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів закликала українців максимально дотримуватися карантину, щоб вже у травні повернутися на роботу. Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ковалів, чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя.

"Перший і найбільший рецепт виходу з кризи - це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя. Ми бачимо, що економіка Китаю швидко почала відновлюватись. Те саме ми повинні пережити в себе. Ми повинні максимально залишатись вдома і дотримуватись тих правил, які встановлені по обмеженню для того, щоб вже у травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж таки повернутись на роботу", - сказала вона.

Нагадаємо, за словами Ковалів, в пік поширення коронавірусу Україна потребуватиме понад 100 мільярдів гривень на підтримку медичної галузі.

Як відомо, в Україні станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Наразі МОЗ перевіряє нформацію про 10 нових випадків зараження коронавірусом.

МВФ очікує від України прийняття закону "про банки", - Ковалів В пік коронавірусу Україна потребуватиме понад 100 млрд грн на підтримку медицини, - ОП
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