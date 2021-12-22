В ОП допустили корректировку тарифов. Что будет с ценой на газ

Возможна незначительная корректировка некоторых тарифов на распределение и доставку газа. Однако цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы.

По его словам, возможна незначительная корректировка некоторых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%, в частности, тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

"Правительство выделило существенные средства, чтобы сохранить тарифы на газ для населения фактически на уровне прошлого года - ниже 8 гривен за кубометр. Правительство также выделило средства для обеспечения льготным газом муниципальных теплокоммунэнерго, чтобы население получило отопление практически по ценам прошлого году", - заявил заместитель руководителя Офиса президента.