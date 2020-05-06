В ОП договорились активизировать поиск кадров в регионах для центральной власти

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Поиск кадров поручили руководителям области

В Офисе президента обсудили создание регионального кадрового резерва для центральных органов власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Руководитель ОП Андрей Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью, которые сформируют списки амбициозных молодых и профессиональных людей из областей "для работы на государство".

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, которая готова посвятить себя работе на государство, не так просто", - отметил Ермак.

По его словам, в стране сложилась такая кадровая политика, при которой молодежи из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти. В то же время много молодых талантов остается на периферии. А потому крайне необходимо привлекать их к государственным процессам.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад. После этого руководство областей предоставило список из почти 300 потенциальных кандидатов. Но среди них лишь несколько десятков человек отвечали требованиям.

Ранее представитель команды президента Владимира Зеленского сообщил, что в украинской власти есть как минимум два подхода к кадровой политике.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, как выбирают кандидатов на принципиальные должности.