В ООС представили доказательства участия снайперов ФСБ в войне на Донбассе

Объединенные силы установили очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Как отметили военные, силам ООС удалось оперативным путем получить видео "работы" подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, которое было снято самими российскими спецназовцами во время обстрела украинских военных.

"Именно эта группа 27 февраля этого года убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко. В дальнейшем будет раскрыто имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов", - сообщили в ООС.

Данное видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что на протяжении суток боевики на Донбассе 13 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранения получили шестеро украинских военных.

За прошедшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения. При этом подразделения Объединенных сил ликвидировали двух пророссийских боевиков и ранили троих.