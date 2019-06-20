ООО "Волыньгаз Сбыт" открыл для клиентов два новых онлайн-сервиса

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С помощью сервисов можно также проконтролировать зачисление платежа и текущий баланс на лицевом счете

ООО "Волыньгаз Сбыт" пополнил количество онлайн-возможностей для клиентов компании двумя новыми сервисами. Следовательно, существует уже 11 способов для безопасного совершения онлайн-платежей за газ. С помощью чат-бота в Viber 7104ua, мобильных приложений 104 Mobile, 104 Mobile Light для смартфонов и iPhone можно не только осуществить платеж, но и проконтролировать его зачисления и текущий баланс на лицевом счете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Паблик - аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение к iPhone 104 Mobile Light разработаны таким образом, чтобы потребитель имел возможность пользоваться сразу пятью личными счетами без осложнений с дополнительными регистрациями. Это удобно, когда клиент ООО "Волыньгаз Сбыт" имеет более одного лицевого счета или помогает по газовым вопросам своим родным. Через эти сервисы возможно оплатить за газ, проконтролировать поступление средств на лицевой счет и в удобное для себя время посмотреть баланс на нем", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что получить электронный счет за услуги газоснабжения, необходимые консультации по лицевому счету можно в Личном кабинете на сайте 104.ua.

"ООО "Волыньгаз Сбыт" системно расширяет возможности и сервисы для своих клиентов, чтобы люди не стояли в очередях и не тратили время на поездки в газовую компанию. Сейчас, довольно активно начали использовать сервисы компании и люди преклонного возраста", - отметил директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

ООО "Волыньгаз Сбыт" отмечает, что оплата за газ осуществляется на счета со специальным режимом использования в государственном "Ощадбанке", которые открыты для приема платежей от жителей Волынской области. Если любой сайт предлагает принять оплату за газ путем перечисления средств с банковской карты потребителя на неизвестную банковскую карту, газовая компания просит игнорировать мошенников.

"Сейчас осуществить онлайн-платежи за газ возможно через личный кабинет на сайте 104.ua, Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, платежные системы iPay.ru, Portmone; Easy Pay, цифровой кошелек Masterpass, Приват24, Ощад24 и Monobank", - говорится в сообщении.