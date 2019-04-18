ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт": количество онлайн-платежей за газ возросло

Новости » Энергетика    18.04.2019 - 18:22
ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт": количество онлайн-платежей за газ возросло
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Онлайн сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком

Около 43 тыс. клиентов ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" рассчитываются за газ через онлайн сервисы компании. Это на 2 тыс. потребителей газа больше, чем три месяца назад, в начале года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в этом году специалисты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" наладили работу еще двух онлан-сервисов для оплаты за газ -104 Mobile Light и чат боту 7104 в мессенджере Viber. В общем заплатить за газ онлайн можно непосредственно из Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, мессенджера Viber или обычного телефона через IVR.

"Имея банковскую карту и доступ к интернету или телефону, клиенты из числа имеющихся сервисов выбирают для себя самый удобный дистанционный способ оплаты: без очередей и не выходя из дома", – сказал директор "Ивано-Франковскгаз Сбыта" Юрий Филиппов.

По словам пресс-службы, все расходы по запуску этих онлайн сервисов профинансировано за счет "Ивано-Франковскгаз Сбыта", в то время как 90% средств за газ получает НАК "Нафтогаз Украины".

"Онлайн сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. Оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card. Наличие и размер комиссии платежный сервис информирует клиента до совершения транзакции. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция, по желанию ее можно распечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты. Средства поступят на счет поставщика газа уже в течение нескольких дней. Сейчас к услугам потребителей природного газа Ивано-Франковской области представлены платежные системы: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а также Ibox", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что среди дополнительных возможностей онлайн сервисов – информация о состоянии лицевого счета, история платежей и начисления по субсидии.

"Закарпатгаз Сбыт" прокомментировал повышение оптовой цены газа для населения
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Ивано-Франковскгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь