Каждый год , команда Национального рейтинга качества товаров и услуг «Звезда качества» определяет надежных производителей товаров и услуг.

Данный рейтинг представляет собой независимую комплексную программу ранжирования предприятий Украины, который строится на основе экономических данных обязательной финансовой отчетности. Данная методика позволяет сделать результаты прозрачными и убрать все возможные внешние факторы.

ООО «БИОСЕНС» присвоено звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ 2019» за неизменно высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Украине!

ООО «БИОСЕНС» является официальным дистрибьютором медицинских продуктов европейских производителей Elekta, С-rad, MacroMedics в Украине.

Технологическое оснащение и модернизация в сфере медицины является важнейшим условием развития эффективной системы здравоохранения Украины, поэтому основной целью компании БИОСЕНС является внедрение новейших медицинских технологий в онкологическую клиническую практику.

Благодаря многолетнему опыту и знаниям команды профессионалов, надежному партнерству с ведущими производителями медицинского оборудования, компания БИОСЕНС предлагает интеллектуальные технологии в онкологии и нейрохирургии, включая комплексные клинические решения для украинских специалистов.

Получив награду Национального Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда качества», который основывается на базе официальных данных Государственных статистических органов Украины, и исключает влияние человеческого ого фактор в в принятии решения, компания БИОСЕНС доказала, что является надежным партнером .

«Нам очень приятно получить данную награду, ведь она подтверждает высокий уровень профессионализма всей нашей команды и то, что мы движемся в верном направлении» , - прокомментировала директор компании Шептицкая Алла Николаевна.