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В ООН заявили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками

Вторник 28 июля 2020 01:37
В ООН заявили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
Фото: люди в одноразовых масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Ситуация с загрязнением окружающей среды ухудшилась

Пластиковые маски для лица, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и одноразовые перчатки спровоцировали загрязнения окружающей среды на фоне пандемии коронавируса. Использование этих изделий значительно увеличилось в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

Отмечается, что до начала пандемии загрязнения пластиком уже было одной из главных угроз нашей планете. Сейчас ситуация ухудшилась.

“Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания”, - говорится в сообщении.

Также в ООН отметили, что “внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно ухудшил ситуацию”.

Отмечается, что мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020-ом.

Ранее сообщалось, что европейские ученые приняли многоразовую тканевую маску и пропитали ее специальным раствором, который уничтожает COVID-19.

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