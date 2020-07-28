В ООН заявили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками

Фото: люди в одноразовых масках (РБК-Украина)

Ситуация с загрязнением окружающей среды ухудшилась

Пластиковые маски для лица, флаконы с дезинфицирующим средством для рук и одноразовые перчатки спровоцировали загрязнения окружающей среды на фоне пандемии коронавируса. Использование этих изделий значительно увеличилось в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

Отмечается, что до начала пандемии загрязнения пластиком уже было одной из главных угроз нашей планете. Сейчас ситуация ухудшилась.

“Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания”, - говорится в сообщении.

Также в ООН отметили, что “внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно ухудшил ситуацию”.

Отмечается, что мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020-ом.

Ранее сообщалось, что европейские ученые приняли многоразовую тканевую маску и пропитали ее специальным раствором, который уничтожает COVID-19.