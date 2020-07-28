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В ООН заявили про забруднення довкілля масками та рукавичками

Вівторок 28 липня 2020 01:37
В ООН заявили про забруднення довкілля масками та рукавичками
Фото: люди в одноразових масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Ситуація із забрудненням довкілля погіршилася

Пластикові маски для обличчя, флакони з дезинфікуючим засобом для рук та одноразові рукавички спровокували забруднення довкілля на фоні пандемії коронавіруса. Використання цих виробів значно збільшилося у цьому році.

Про це повідомляє прес-служба Організації об'єднаних націй (ООН).

Відзначається, що до початку пандемії забруднення пластиком вже було однією з головних загроз нашій планеті. Наразі ситуація погіршилася.

“Наші вулиці, пляжі і океани піддалися справжньому цунамі відходів, в тому числі захисних масок, рукавичок, флаконів з дезинфікуючим засобом для рук і упаковок для продуктів харчування”, - йдеться в повідомленні.

Також в ООН відзначили, що “раптовий сплеск щоденного споживання виробів, покликаних забезпечити безпеку людей і зупинити хворобу, значно погіршив ситуацію”.

Наголошується, що світові продажі одноразових масок злетіли з приблизно 800 млн доларів в 2019 році до 166 млрд доларів в 2020-му.

Раніше повідомлялося, що європейські вчені взяли багаторазову тканинну маску і просочили її спеціальним розчином, який знищує COVID-19.

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