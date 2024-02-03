В ООН заявили про обстріл гелікоптера з миротворцями у Конго, є поранені

За словами представника Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго на брифінгу, напад, вірогідно, здійснили члени озброєної групи M23 ("Рух 23 березня"). Вони "обстріляли один із наших гелікоптерів ООН.

"Інцидент призвів до поранень двох південноафриканських миротворців, у тому числі один був важко поранений", - йдеться в заяві.

Як уточнює France-Presse, гелікоптер місії після нападу зміг успішно здійснити посадку. Обстріл стався у районі міста Гома.

Місія ООН у Конго

Нагадаємо, миротворчу місію ООН чисельністю близько 18 тисяч осіб було розгорнуто у східному Конго після того, як у 2010 році змінила попередню операцію ООН. Її мандат включає підтримку зусиль конголезького уряду зі стабілізації регіону, що роздирається насильством повстанців.

Зазначимо, що нинішній інцидент - не перший випадок атаки на представників Місії ООН у Конго. Так, рік тому повстанці на сході цієї країни обстріляли гелікоптер з миротворцями, і результаті одного з пасажирів вертольота було вбито.