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В ООН заявили про обстріл гелікоптера з миротворцями у Конго, є поранені

Субота 03 лютого 2024 05:29
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В ООН заявили про обстріл гелікоптера з миротворцями у Конго, є поранені Ілюстративне фото: у ДР Конго скоєно напад на миротворців ООН (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) бойовики обстріляли гелікоптер місії Організації Об'єднаних Націй (ООН). Внаслідок атаки поранення отримали двоє миротворців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

За словами представника Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго на брифінгу, напад, вірогідно, здійснили члени озброєної групи M23 ("Рух 23 березня"). Вони "обстріляли один із наших гелікоптерів ООН.

"Інцидент призвів до поранень двох південноафриканських миротворців, у тому числі один був важко поранений", - йдеться в заяві.

Як уточнює France-Presse, гелікоптер місії після нападу зміг успішно здійснити посадку. Обстріл стався у районі міста Гома.

Місія ООН у Конго

Нагадаємо, миротворчу місію ООН чисельністю близько 18 тисяч осіб було розгорнуто у східному Конго після того, як у 2010 році змінила попередню операцію ООН. Її мандат включає підтримку зусиль конголезького уряду зі стабілізації регіону, що роздирається насильством повстанців.

Зазначимо, що нинішній інцидент - не перший випадок атаки на представників Місії ООН у Конго. Так, рік тому повстанці на сході цієї країни обстріляли гелікоптер з миротворцями, і результаті одного з пасажирів вертольота було вбито.

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