В ООН заявили об обстреле вертолета с миротворцами в Конго, есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН .

По словам представителя Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго на брифинге, нападение, вероятно, совершили члены вооруженной группы M23 ("Движение 23 марта"). Они "обстреляли один из наших вертолетов ООН".

"Инцидент привел к ранениям двух южноафриканских миротворцев, в том числе один был тяжело ранен", - говорится в заявлении.

Как уточняет France-Presse, вертолет миссии после нападения смог успешно совершить посадку. Обстрел произошел в районе города Гома.

Миссия ООН в Конго

Напомним, миротворческая миссия ООН численностью около 18 тысяч человек была развернута в восточном Конго после того, как в 2010 году изменила предыдущую операцию ООН. Ее мандат включает поддержку усилий конголезского правительства по стабилизации раздираемого насилием повстанцев региона.

Отметим, что нынешний инцидент - не первый случай атаки на представителей Миссии ООН в Конго. Так, год назад повстанцы на востоке этой страны обстреляли вертолет с миротворцами, и в результате один из пассажиров вертолета был убит.