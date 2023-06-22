ООН запустила програму з розмінування та надання допомоги фермерам в Україні

ООН запустила програму з розмінування мінних полів і підтримки дрібних фермерів і сільських сімей в Україні, які найбільше постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Програму запущено за співпраці продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) та Фонду Швейцарії з розмінування.

Програма вже розпочалася в Харкові, а потім пошириться на Миколаїв і Херсон, орієнтуючись на фермерів із земельними наділами менше ніж 300 га, а також на сільські сім'ї, які вирощують продукти харчування для власного споживання, ідеться в заяві двох організацій.

Програма спрямована на "безпечне повернення землі в продуктивне використання, включно з розмінуванням і розмінуванням інших вибухонебезпечних пережитків війни, щоб допомогти відновити засоби для існування в сільському господарстві, зробити внесок в економічне відновлення України та усунути необхідність у гуманітарній допомозі для тисяч сільських сімей".

Розмінування України

Через постійні російські атаки велика частина території України забруднена снарядами та мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які російські війська, відступаючи, мінували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигал заявляв, що Україна розпочинає нову держполітику з гуманітарного розмінування територій. Наразі країна планує створити коаліцію держав, які допоможуть у цьому питанні.

При цьому голова МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Австрії Александером Шалленбергом, під час якого обговорили питання щодо розмінування українських територій.

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