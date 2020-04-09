ООН зафиксировала наибольшие потери среди мирного населения на Донбассе с сентября

Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в марте увеличение количества потерь среди гражданского населения на Донбассе. Об этом говорится в докладе ООН.

Сообщается, что в период с 1 по 31 марта на Донбассе зафиксировано две смерти среди гражданского населения (мужчина и женщина), а также 17 раненых (8 женщин, 6 мужчин, 2 девочки и 1 мальчик).

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 19 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом…, что на 280 процентов больше, чем в феврале 2020 (один погибший и четверо раненых). Это также больше, чем потери среди гражданских лиц за январь и февраль 2020 вместе взятые (двое погибших и 15 раненых), и самое высокое количество месячных потерь с сентября 2019 годы (двое погибших и 22 раненых)", - отметили в ООН.

Оба смертельных случая, а также 11 случаев ранения произошли в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений или стрелецкого оружия. В результате минных инцидентов пострадали 7 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 9 апреля пророссийские боевики обстреляли жилые дома в населенном пункте Хутор Вольный на Донбассе. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что 9 апреля в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный. Он получил осколочное ранение в результате гранатометного обстрела.