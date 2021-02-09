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В ООН выяснили, откуда Северная Корея берет деньги на ядерное оружие

Автор: РБК-Украина

Правительство Северной Кореи (КНДР) финансирует свою ядерную программу за счет деятельности на черном рынке, что среди прочего включает в себя кибер-кражи, которые за двенадцать месяцев до ноября 2020 года принесли примерно 316 миллионов долларов США.

Об этом говорится в конфиденциальном отчете ООН, распространенном среди членов Совета Безопасности, передает Sky News со ссылкой на Associated Press.

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Отмечается, что отчет сделали независимые наблюдатели за санкциями против КНДР, и передали его членам Совбеза ООН 8 февраля.

Согласно документу, Северная Корея "производила расщепляющийся материал, поддерживала ядерные мощности и модернизировала свою баллистическую ракетную инфраструктуру". Наблюдатели призвали Совет Безопасности ввести санкции против четырех северокорейских мужчин: Чое Сонг Чел, Им Сонг Сун, Пак Сонг Хва и Хван Кил Су.

Санкции Совета Безопасности ООН неуклонно росли после первого испытательного взрыва ядерного устройства в КНДР в 2006 году, и сегодня большинство экспорта и импорта страны сталкиваются с серьезными ограничениями.

Согласно докладу, Северная Корея все еще может уклоняться от санкций ООН и разрабатывать свое оружие, а также незаконно ввозить рафинированную нефть, получать доступ к международным банковским каналам и осуществлять "злонамеренную кибернетическую деятельность".

С 2015 по 2016 год серия сложных кибер-грабежей, нацеленных на глобальную службу обмена финансовыми сообщениями SWIFT, позволила северокорейским хакерам из "Lazarus Group" похитить миллионы долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2021 года СМИ узнали, что Северная Корея представила новый тип баллистических ракет. Они запускаются с подводных лодок. Северокорейские государственные медиа называют их "самым могущественным оружием в мире".

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