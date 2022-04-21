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ООН выделила Украине 50 млн долларов на помощь пострадавшим от войны

Фото: ООН выделила 50 млн долларов на помощь украинцам, пострадавшим от войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Организация объединенных наций (ООН) выделила Украине дополнительные 50 млн долларов. Деньги предназначены для оказания помощи украинцам, которые пострадали от войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Координатор гуманитарной помощи Оснат Лубрани сегодня выделила дополнительные 50 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделены из Украинского гуманитарного фонда. Деньги направят на поддержку украинцев, которые пострадали из-за развязанной Россией войны в Украине.

Напомним, в Украине выплачивают по 2-3 тысячи гривен помощи внутренне перемещенным лицам. О том, как получить деньги - в материале РБК-Украина.

Отметим, в приложении "Дія" появилась возможность подать заявку на получение статуса внутренне перемещенного лица и финансовой помощи.

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