ООН выделила Украине 50 млн долларов на помощь пострадавшим от войны

Организация объединенных наций (ООН) выделила Украине дополнительные 50 млн долларов. Деньги предназначены для оказания помощи украинцам, которые пострадали от войны с Россией .

Отмечается, что средства выделены из Украинского гуманитарного фонда. Деньги направят на поддержку украинцев, которые пострадали из-за развязанной Россией войны в Украине.

"Координатор гуманитарной помощи Оснат Лубрани сегодня выделила дополнительные 50 млн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине выплачивают по 2-3 тысячи гривен помощи внутренне перемещенным лицам. О том, как получить деньги - в материале РБК-Украина.

Отметим, в приложении "Дія" появилась возможность подать заявку на получение статуса внутренне перемещенного лица и финансовой помощи.

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