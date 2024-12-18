ООН уперше назвала агресію РФ проти України "загарбницькою війною"

Резолюція різко засуджує злочини РФ проти України, зокрема, незаконне тримання під вартою цивільних громадян України, застосування тортур і катувань, а також дискримінацію жителів тимчасово окупованих територій. Причому ООН уперше назвала агресію окупантів "загарбницькою війною РФ проти України".

"Ухвалення документа свідчить про те, що міжнародне співтовариство однозначно засуджує злочини російських окупантів, а кожен акт насильства і порушення прав людини отримає належну оцінку і покарання", - наголосили в МЗС.

За проголосували 81 країна, утрималися 80, проти - 14, а саме: Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Іран, Китай, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Північна Корея, Росія, Судан і Зімбабве.

Цей документ закликає Росію припинити загарбницьку війну і вивести всі свої збройні сили з української території.

Серед ключових положень резолюції, зокрема, засудження триваючого нехтування Росією нормами міжнародного права в галузі прав людини та міжнародним гуманітарним правом. Документ також спрямований на захист і повернення депортованих дітей.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уже відреагував на рішення ООН.

"Вдячний Генеральній Асамблеї ООН і всім державам-членам за ухвалення резолюції про порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України", - написав він у Telegram.