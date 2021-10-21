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ООН учредила трастовый фонд для финансовой помощи Афганистану

Автор: Мария Кучерявец

Программа развития ООН (ПРООН) учредила специальный целевой фонд для оказания финансовой помощи населению Афганистана. Речь идет о поддержке домохозяйств страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам администратора ПРООН Ахима Штайнера, 97% домохозяйств в Афганистане рискуют оказаться за чертой бедности в начале-середине 2022 года.

"Мы должны вмешаться, мы должны стабилизировать "народную экономику", и в дополнение к спасению жизней мы также должны выделить деньги на эту жизнь", - сказал Штайнер.

Он рассказал, что первым вкладчиком уже выступила Германия, которая взяла на себя обязательство выделить в фонд 50 млн евро.

"Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнерских целевых фондов ООН с участием многих доноров. Это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через ООН на очень конкретные программы с участием нескольких учреждений", - резюмировал Штайнер.

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ООНАфганистан