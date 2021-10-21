ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ООН створила трастовий фонд для фінансової допомоги Афганістану

Новость на русском →
Женева, Четвер 21 жовтня 2021 15:22
ООН створила трастовий фонд для фінансової допомоги Афганістану Фото: ООН створила трастовий фонд для фінансової допомоги Афганістану (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Програма розвитку ООН (ПРООН) засновувала спеціальний цільовий фонд для надання фінансової допомоги населенню Афганістану. Мова йде про підтримку домогосподарств країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами, адміністратора ПРООН Ахіма Штайнера, 97% домогосподарств в Афганістані ризикують опинитися за межею бідності на початку-середині 2022 року.

"Ми повинні втрутитися, ми повинні стабілізувати "народну економіку", і на додаток до порятунку життів ми також повинні виділити гроші на це прожиття", - сказав Штайнер.

Він розповів, що першим вкладником вже виступила Німеччина, яка взяла на себе зобов'язання виділити в фонд 50 млн євро.

"Сьогодні ПРООН засновує спеціальний цільовий фонд для Афганістану в традиціях партнерських цільових фондів ООН за участю багатьох донорів. Це інструмент, за допомогою якого підтримка міжнародного співтовариства може бути направлена через ООН на дуже конкретні програми за участю кількох установ", - резюмував Штайнер.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Афганистан
NEWS
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
Два максимуму за весь час пандемії: в Україні більше 22 тисяч нових COVID-випадків та 546 смертей
DAILY
Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ковідний фронт. Що відбувається в "червоній" зоні і чи загрожує Україні повний локдаун