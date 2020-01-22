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В ООН вимагають розслідувати злам телефону Безоса саудівським принцем

Новини » В світі     22.01.2020 - 18:51
В ООН вимагають розслідувати злам телефону Безоса саудівським принцем
Фото: Джефф Безос (twitter.com/GolosAmeriki)

Злам телефону власника видання Washington Post пов'язують з убивством журналіста Джамала Хашоггі

Експерти ООН вимагають розслідування щодо зламу телефону мільярдера Джефа Безоса, який, серед іншого, є власником видання Washington Post, наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом ібн Салманом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявили, спеціальні доповідачі ООН Аньєс Калламар і Девіда Кея "ймовірний злам телефону Безоса та інших вимагає негайного розслідування з боку США та інших відповідних органів".

Вони відзначають, що телефон був зламаний з метою вплинути на публікації Washington Post про Саудівської Аравії та пов'язують це з інформацією про причетність наслідного принца до вбивства саудівського журналіста Washington Post Джамала Хашоггі у 2018 році.

Експерти повідомили, що експертиза iPhone Безоса показала, що він "з середньою і високою ймовірністю" був зламаний 1 травня 2018 року з допомогою відео у форматі MP4, відправленого з акаунта саудівського принца в WhatsApp.

"Ці твердження підтверджують інші повідомлення, що вказують на ознаки цілеспрямованого спостереження за ймовірними противниками та особами, які мають велике значення для влади Саудівської Аравії, включаючи громадян і негромадян", - йдеться в повідомленні доповідачів.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомило, що телефон Безоса зламав принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Це сталося ще у 2018 році.

Саудівська Аравія ці звинувачення заперечує.

Нагадаємо, журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина). Поліція припускала, що він був убитий на території консульства.

Як повідомляло РБК-Україна, принц Саудівської Аравії на питання, наказав він убити Хашоггі, відповів: "Абсолютно ні". При цьому спадкоємець саудівського престолу заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за вбивство.

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