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ООН раскритиковала новый закон об изгнании польских нелегалов

Автор: Анна Полисученко

ООН раскритиковала новый закон об изгнании польских нелегалов. Принятый в Польше закон нарушает фундаментальное право убежища, международное право и законодательство Евросоюза, заявило Агентство ООН по делам беженцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гойер.

Агентство ООН по делам беженцев глубоко обеспокоено тем, что принятый в Польше закон подрывает фундаментальное право убежища, закрепленное в международном и европейском законодательстве.

"Закон, принятый Польшей якобы в ответ на ситуацию на границе Евросоюза с Беларусью, противоречит международному праву и законодательству ЕС и лишь усугубит страдания людей, вынужденных бежать", - сказано в тексте заявления.

Гойер указывает, что новый закон противоречит, в частности, Конвенции о статусе беженцев 1951 года, в которой четко говорится, что лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы.

"Незаконное пересечение границы не освобождает государства от международных обязательств, касающихся права убежища", - подчеркнула представитель ООН.

Агентство ООН по делам беженцев напоминает, что просители убежища, беженцы и мигранты никогда не должны использоваться государствами для достижения политических целей. Оно "признает проблемы, с которыми столкнулась Польша", и выразило готовность тесно сотрудничать с властями страны для поиска путей выхода из миграционного кризиса.

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