ООН призывает расследовать нападения на представителей меньшинств в Украине

В ООН обеспокоены нападениями на ромов и представителей ЛГБТ

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает украинские власти принять меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Украине.

В ООН отметили, что за прошлый месяц в Украине сожгли три ромских поселения: во Львове, Тернополе и Киеве. Поджоги привели к насильственному выселению общин ромов. Кроме того, в отдельном инциденте, 24 мая, избили адвоката ромов, который защищает интересы жертв нападения в 2017 году, когда одного рома убили и еще нескольких избили. До сих пор за эти преступления никто не понес ответственности.

Также ООН призывает отслеживать действия, совершенные радикалами, которые нарушают основополагающие права меньшинств. В некоторых случаях они взяли на себя ответственность за недавние нападения и запугивания ромов, членов ЛГБТ-сообщества и лиц, которые выступают за гендерное равенство.

"Эти нападения в сочетании с многочисленными сообщениями в социальных сетях, которые могут быть приравнены к языку вражды и разжигание ненависти к ромам, ЛГБТ-сообщества и другим меньшинствам, свидетельствуют о растущей нетерпимости. Эти вопросы требуют немедленного решения для предотвращения дальнейшего распространения такого насилия в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призвала правительство "не проявлять ни капли толерантности к таким действиям, публично их осудить, расследовать все нападения на меньшинства и привлечь виновных к ответственности".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла дело в связи с нападением на ромов в Тернопольской области.