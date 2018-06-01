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Интервью

ООН призывает расследовать нападения на представителей меньшинств в Украине

НовостиОбщество    01.06.2018 - 12:11
Фото: разгон лагеря ромов в Киеве (facebook.com/Сергей Мазур)
Фото: разгон лагеря ромов в Киеве (facebook.com/Сергей Мазур)

В ООН обеспокоены нападениями на ромов и представителей ЛГБТ

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает украинские власти принять меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям. Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Украине.

В ООН отметили, что за прошлый месяц в Украине сожгли три ромских поселения: во Львове, Тернополе и Киеве. Поджоги привели к насильственному выселению общин ромов. Кроме того, в отдельном инциденте, 24 мая, избили адвоката ромов, который защищает интересы жертв нападения в 2017 году, когда одного рома убили и еще нескольких избили. До сих пор за эти преступления никто не понес ответственности.

Также ООН призывает отслеживать действия, совершенные радикалами, которые нарушают основополагающие права меньшинств. В некоторых случаях они взяли на себя ответственность за недавние нападения и запугивания ромов, членов ЛГБТ-сообщества и лиц, которые выступают за гендерное равенство.

"Эти нападения в сочетании с многочисленными сообщениями в социальных сетях, которые могут быть приравнены к языку вражды и разжигание ненависти к ромам, ЛГБТ-сообщества и другим меньшинствам, свидетельствуют о растущей нетерпимости. Эти вопросы требуют немедленного решения для предотвращения дальнейшего распространения такого насилия в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призвала правительство "не проявлять ни капли толерантности к таким действиям, публично их осудить, расследовать все нападения на меньшинства и привлечь виновных к ответственности".

Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла дело в связи с нападением на ромов в Тернопольской области.

 

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Теги публикации: ООН, нападение, ЛГБТ, ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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