ООН призвала Великобританию вернуть острова Маврикию в Индийском океане

Генассамблея ООН призвала Великобританию отказаться от контроля над архипелагом Чагос в Индийском океане, на который претендует Маврикий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что ООН приняла резолюцию, которая требует от Великобритании вернуть Маврикия острова Чагос.

В необязательной к выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи 116 государств высказались за и лишь шесть против, что стало большим дипломатическим ударом для Великобритании.

Пятьдесят шесть государств, включая Францию и Германию, воздержались. Маврикий говорит, что вынужден был отказаться от архипелага в Индийском океане в 1965 году в обмен на свою независимость.

Ранее сообщалось, что Международный суд Организации Объединенных Наций призвал Великобританию отказаться от контроля над островами архипелага Чагос в Индийском океане, признав незаконным их отделения от Маврикия в 1965 году.

Архипелаг Чагос состоит из семи атоллов с более чем 60 тропических островов. Постоянных жителей принудительно переселили на Маврикий и Сейшелы в период с 1966 по 1973 годы.