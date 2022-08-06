В ООН предупредили об угрозе ядерной войны: человечество играет с заряженным ружьем

Угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты. Мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерреша во время выступления в Японии.

С таким призывом он выступил во время речи по случаю 77-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы.

"Кризисы с серьезным ядерным подтекстом быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова и российского вторжения в Украину. Человечество играет с заряженным ружьем", - заявил Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что новые гонки вооружений все больше набирают обороты, мировые лидеры увеличивают запасы ядерного оружия стоимостью сотни миллиардов долларов и сейчас почти 13 тысяч единиц ядерного оружия хранятся в арсеналах по всему миру.

Он заявил, что ядерное оружие должно быть "навсегда стерто с лица земли".

"Страны, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство "не использовать ее первыми" и уверить другие державы, что они не будут или не будут угрожать применить ядерное оружие против них", - добавил Гутерреш.

Напомним, недавно стало известно, что США выступили за ликвидацию ядерного оружия в мире. Однако добавили, что есть определенные факторы, которые мешают достижению этой цели.

Добавим, по данным Вашингтона, Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в 3-4 раза.

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