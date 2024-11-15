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ООН попереджає про нову хвилю переміщень населення в Україні через атаки на енергосистему

П'ятниця 15 листопада 2024 14:51
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ООН попереджає про нову хвилю переміщень населення в Україні через атаки на енергосистему Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наближення зими і триваючі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть спровокувати нову хвилю масових переміщень населення.

Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Маттіас Шмале, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Реальна стурбованість полягає в тому, що якщо вони знову завдадуть удару по енергетичному сектору, це може стати переломним моментом... для подальших масових переміщень як усередині країни, так і за її межами", - зазначив він.

Від початку війни в лютому 2022 року понад 6 млн українців змушені були покинути країну, а 3,6 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами. Ситуація ускладнюється тим, що близько 65% енергетичної інфраструктури України зараз відключено через атаки. За словами Шмале, ця цифра вища, ніж у попередні зими.

Для запобігання гуманітарній катастрофі ООН та її партнери реалізують План зимового реагування, що передбачає доставку палива і предметів першої необхідності.

"Також було створено притулки, відомі як "пункти незламності", де жителі можуть зігрітися і випити чаю", - додав Шмале.

Особливе занепокоєння викликає ситуація в зонах, близьких до лінії фронту, таких як Харків і Херсон.

"Ми досягли близько половини з 1,7 мільйона осіб, які потребують допомоги, але брак фінансування обмежує наші зусилля", - повідомив він.

Цього року на гуманітарні потреби виділено 1,8 мільярда доларів із необхідних 3,1 мільярда, що менше, ніж у 2022 і 2023 роках.

Шмале закликав донорів не послаблювати підтримку України.

"Війна ще не закінчилася, і допомога залишається критично важливою", - наголосив він.

Зима в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росія систематично атакує територію України, приділяючи особливу увагу її енергетичній інфраструктурі. Майже щоночі російські війська запускають десятки безпілотників, націлених на об'єкти критичної ваги.

Міжнародне енергетичне агентство (AIE) зазначає, що зима стане найбільш серйозним випробуванням для України з початку російського вторгнення.

За даними ООН, українцям цієї зими доведеться зіткнутися з відключеннями електроенергії, які можуть тривати від чотирьох до 18 години на добу.

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