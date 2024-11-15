ООН попереджає про нову хвилю переміщень населення в Україні через атаки на енергосистему

Наближення зими і триваючі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть спровокувати нову хвилю масових переміщень населення.

Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Маттіас Шмале, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Реальна стурбованість полягає в тому, що якщо вони знову завдадуть удару по енергетичному сектору, це може стати переломним моментом... для подальших масових переміщень як усередині країни, так і за її межами", - зазначив він.

Від початку війни в лютому 2022 року понад 6 млн українців змушені були покинути країну, а 3,6 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами. Ситуація ускладнюється тим, що близько 65% енергетичної інфраструктури України зараз відключено через атаки. За словами Шмале, ця цифра вища, ніж у попередні зими.

Для запобігання гуманітарній катастрофі ООН та її партнери реалізують План зимового реагування, що передбачає доставку палива і предметів першої необхідності.

"Також було створено притулки, відомі як "пункти незламності", де жителі можуть зігрітися і випити чаю", - додав Шмале.

Особливе занепокоєння викликає ситуація в зонах, близьких до лінії фронту, таких як Харків і Херсон.

"Ми досягли близько половини з 1,7 мільйона осіб, які потребують допомоги, але брак фінансування обмежує наші зусилля", - повідомив він.

Цього року на гуманітарні потреби виділено 1,8 мільярда доларів із необхідних 3,1 мільярда, що менше, ніж у 2022 і 2023 роках.

Шмале закликав донорів не послаблювати підтримку України.

"Війна ще не закінчилася, і допомога залишається критично важливою", - наголосив він.