ООН предупреждает о новой волне перемещений населения в Украине из-за атак на энергосистему

Приближение зимы и продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины могут спровоцировать новую волну массовых перемещений населения.

Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Маттиас Шмале, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Реальная обеспокоенность заключается в том, что если они снова нанесут удар по энергетическому сектору, это может стать переломным моментом... для дальнейших массовых перемещений как внутри страны, так и за ее пределами", - отметил он.

С начала войны в феврале 2022 года более 6 млн украинцев вынуждены были покинуть страну, а 3,6 миллиона стали внутренне перемещенными лицами. Ситуация усугубляется тем, что около 65% энергетической инфраструктуры Украины сейчас отключено из-за атак. По словам Шмале, эта цифра выше, чем в предыдущие зимы.

Для предотвращения гуманитарной катастрофы ООН и ее партнеры реализуют План зимнего реагирования, включающий доставку топлива и предметов первой необходимости.

"Также были созданы убежища, известные как "пункты несокрушимости", где жители могут согреться и выпить чаю", - добавил Шмале.

Особое беспокойство вызывает ситуация в зонах, близких к линии фронта, таких как Харьков и Херсон.

"Мы достигли около половины из 1,7 миллиона человек, которые нуждаются в помощи, но нехватка финансирования ограничивает наши усилия", - сообщил он.

В этом году на гуманитарные нужды выделено 1,8 миллиарда долларов из необходимых 3,1 миллиарда, что меньше, чем в 2022 и 2023 годах.

Шмале призвал доноров не ослаблять поддержку Украины.

"Война еще не закончилась, и помощь остается критически важной", - подчеркнул он.