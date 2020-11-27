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В ООН поддерживают создание Свободной экономической зоны на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Программа развития ООН поддерживает создание Свободной экономической зоны на Донбассе. Это позволит создать новые рабочие места, что будет способствовать сокращению бедности, быстрому и устойчивому экономическому развитию.

Об этом заявила постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева в интервью "Интерфакс-Украина".

Также в организации поддерживают восстановление связей с населением неподконтрольных территорий.

"Конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях, что привело к неутешительным экономическим перспективам, потере работы, бедности и социальной изоляции", - отметила Герчева.

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По ее словам, идея свободной экономической зоны состоит в том, чтобы привлечь инвесторов и создать рабочие места. Эта инициатива могла бы решить проблему отсутствия инвестиций. В частности, будут предложены новые возможности для местных предпринимателей, местных общин, поставщиков социальных услуг, которые сейчас страдают от устаревшей инфраструктуры и нехватки финансовых ресурсов.

Напомним, вопрос о создании Свободной экономической зоны на Донбассе выносился президентом Владимиром Зеленским на всеукраинский опрос. По предварительным подсчетам, за создание такой зоны проголосовали 46,7% респондентов, против - 46,4%.

По словам Зеленского, создание Свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Ранее глава украинской делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина будет предлагать создание Свободной экономической зоны на Донбассе в рамках особого порядка местного самоуправления.

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