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В ООН отвергли проект резолюции РФ и призвали прекратить бомбардировки Украины

Новина українською →
США, Пятница 18 марта 2022 02:49
В ООН отвергли проект резолюции РФ и призвали прекратить бомбардировки Украины Совет безопасности ООН (Фото: thoughtco.com)
Автор: Константин Широкун

Проект резолюции ООН о гуманитарной ситуации в Украине от РФ подвергся резкой критике со стороны западных стран за то, что в ней не упоминается ответственность России за войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hunter Valley News.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил в Совете Безопасности ООН, что Россия решила на данном этапе не добиваться голосования за свой проект резолюции из-за давления со стороны США и Албании на членов ООН с целью выступить против этого.

Представитель США Линда Томас-Гринфилд отреагировала на заявление Небензи, заявив, что фарсовая гуманитарная резолюция РФ обречена на провал.

"Мы знаем, что если бы Россия действительно заботилась о гуманитарных кризисах, которые она создала, она могла бы просто прекратить свои атаки на народ Украины", — сказала она. По мнению Гринфилд, вместо этого Россия намерена созвать еще одно заседание Совета Безопасности, чтобы использовать этот совет в качестве площадки для дезинформации и продвижения своей пропаганды.

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