В ООН обвинили Иран в сокрытии обстоятельств катастрофы МАУ

По словам Калламар, несоответствия в официальных заявлениях Ирана якобы специально имеют целью "создать максимум путаницы".

Спецдокладчик ООН отметила, что до сих пор не получила ответа от иранского правительства на письмо, которое направила еще в декабре прошлого года.

Она также обвинила Иран в том, что на место катастрофы были допущены мародеры, которые не предоставили возможности родным погибших получить вещи жертв катастрофы.