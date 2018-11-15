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В ООН обсудили ситуацию в Украине

Новости » Политика    15.11.2018 - 13:47
В ООН обсудили ситуацию в Украине
Фото: в ООН обсудили ситуацию в Украине (twitter.com/ukrinunog)

В частности, обсуждался вопрос преодоления гуманитарных вызовов

В ООН обсудили ситуацию в Украине, в частности, вопросы преодоления гуманитарных вызовов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представительства Украины при отделении ООН в Twitter.

Как сообщил постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко, в Женеве состоялся важный брифинг о ситуации в Украине. Брифинг был организован Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

"(В ходе заседания, - ред.) привлек внимание к вызванным российской агрессией текущим вызовам и усилиям правительства по надлежащему реагированию на них", - сообщил Клименко.

Кроме того, Клименко поблагодарил ООН за активное задействование в вопрос преодоления гуманитарных вызовов.

"Мировому сообществу следует активизировать усилия по надлежащему наполнению Плана гуманитарного реагирования ООН для Украины", - отметил Клименко.

В ООН обсудили ситуацию в Украине

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Совете ООН призвали РФ дать правозащитникам доступ к мониторингу оккупированного Крыма.

Добавим, также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

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