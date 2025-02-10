В ООН назвали продукти, які найбільше подорожчали у світі за останній рік

Індекс, який відстежує щомісячні зміни світових цін на низку продовольчих товарів, що продаються у світі, становив 124,9 пункту в січні 2025 року, що на 1,6% менше, ніж у грудні. Падіння було зумовлене значним зниженням міжнародних котирувань на рослинні олії та цукор.



Індекс на 6,2% вищий за рівень рік тому, але залишився на 22% нижчим від пікового значення, досягнутого в березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.



У січні ціни на молочні продукти зросли на 2,4% порівняно з груднем і на 20,4% порівняно з рівнем січня 2024 року. Зростання було зумовлене щомісячним зростанням міжнародних котирувань сиру на 7,6%, що переважило зниження цін на олію та сухе молоко.

Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 5,6% порівняно з попереднім місяцем, змінивши нещодавнє зростання, хоча він залишився на 24,9% вищим, ніж рік тому. Зниження в січні було здебільшого зумовлене зниженням світових цін на пальмову та рапсову олії, тоді як ціни на соєву та соняшникову олії залишилися стабільними.

Індекс цін на м'ясоФАО на 1,4% у січні, але при цьому на 8,1% вищий за рівень рік тому.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 6,8% порівняно з груднем і на 18,5% порівняно з попереднім роком, в основному через поліпшення перспектив світової пропозиції.

Тим часом, індекс цін на зернові ФАО зріс на 0,3% порівняно з груднем, але залишився на 6,9% нижчим за рівень січня 2024 року.