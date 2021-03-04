В ООН назвали число погибших с начала протестов в Мьянме

В результате подавления протестов силовиками в Мьянме погибло более 50 человек. Митинги продолжаются с 1 февраля.

Спецпосланник Генерального секретаря по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер заявила, что в ходе силового разгона акций протеста в Мьянме в среду погибли 38 человек.

В ООН осудиждают использование силовиками Мьянмы чрезмерной силы, отметив, что это приводит к гибели и ранениям людей.

По ее словам, за последние дни в Мьянме было арестованы 1200 человек. Также в стране ввели ограничения на пользование интернетом.