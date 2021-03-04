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В ООН назвали число погибших с начала протестов в Мьянме

Автор: Инна Собора

В результате подавления протестов силовиками в Мьянме погибло более 50 человек. Митинги продолжаются с 1 февраля.

Об этом сообщают Новости ООН.

Спецпосланник Генерального секретаря по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер заявила, что в ходе силового разгона акций протеста в Мьянме в среду погибли 38 человек.

В ООН осудиждают использование силовиками Мьянмы чрезмерной силы, отметив, что это приводит к гибели и ранениям людей.

По ее словам, за последние дни в Мьянме было арестованы 1200 человек. Также в стране ввели ограничения на пользование интернетом.

Ранее в ООН осудили эскалацию насилия против протестов в Мьянме и призывали военных немедленно прекратить применение силы против мирных протестующих.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

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