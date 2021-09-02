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ООН назвала страну с наиболее быстрыми темпами роста числа жителей

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Четверг 02 сентября 2021 11:04
ООН назвала страну с наиболее быстрыми темпами роста числа жителей Фото: население Нигерии растет с наиболее быстрыми темпами в мире (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Hаиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. Через 30 лет население этой страны превысит показатели США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.

Число жителей Нигерии превышает 212 млн человек.

"К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США", - говорится в сообщении.

К 2030 году численность населения мира увеличится на миллиард человек. А в 2050 году составит почти 10 млрд человек.

Отметим, что население США, по состоянию на 2021 год, составляет 334 млн человек.

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