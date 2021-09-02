ООН назвала країну з найбільш швидкими темпами зростання числа жителів

Найбільш швидкими темпами зростає число жителів в Нігерії. Через 30 років населення цієї країни перевищить показники США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН .

Число жителів Нігерії перевищує 212 млн осіб.

"До 2050 року ця країна перейде з нинішнього сьомого місця за чисельністю населення в світі на третє і опиниться за цим показником попереду США", - йдеться в повідомленні.

До 2030 року чисельність населення світу збільшиться на мільярд осіб. А в 2050 році складе майже 10 млрд осіб.

Зазначимо, що населення США, станом на 2021 рік, становить 334 млн осіб.