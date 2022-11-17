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ООН хоче усунути перешкоди для експорту добрив із РФ у рамках зернової угоди

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 10:19
ООН хоче усунути перешкоди для експорту добрив із РФ у рамках зернової угоди Фото: Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар ООН привітав угоду всіх сторін щодо продовження зернової угоди. Антоніу Гутерріш також заявив, що мають бути зняті перешкоди для експорту продуктів харчування та добрив із Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я вітаю згоду всіх сторін продовжити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи для полегшення безпечного судноплавства під час експорту зерна, продуктів харчування та добрив з України", - заявив Гутерріш.

Він сказав, що ООН також "повністю віддана усуненню перешкод, що залишаються, для експорту продуктів харчування та добрив з Російської Федерації" - частина угоди, яку Москва вважає критично важливою.

Як повідомляло РБК-Україна, зернову угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Нагадаємо, термін зернової угоди спливав 19 листопада. Росія ненадовго призупинила свою участь в угоді 29 жовтня після атаки на її військовий флот у Севастополі, але повернулася до неї лише через чотири дні після рішення президента Володимира Путіна за посередництва президента Туреччини Тайіпа Ердогана.

Росія неодноразово скаржилася, що її власні постачання зерна та добрив, хоч і не є прямим об'єктом західних санкцій, фактично блокуються, оскільки санкції обмежують доступ відправників вантажу до фінансування, страхування та портів.

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