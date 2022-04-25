ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ООН должна добиться эвакуации из Мариуполя, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 апреля 2022 22:34
ООН должна добиться эвакуации из Мариуполя, - Кулеба Фото: Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш организует эвакуационный коридор для защитников и гражданских Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В интервью глава МИД выразил обеспокоенность по маршруту поездки генсека ООН в Европу. Гутерриш собрался сначала посетить Москву, а лишь потом – Киев.

По мнению Кулебы, генеральный секретарь "должен сосредоточиться, прежде всего, на одном вопросе: эвакуации Мариуполя". На заводе "Азовсталь" в настоящее время находятся около 1000 мирных жителей и 500 раненых украинских бойцов.

"Это действительно то, на что способна ООН. И если он продемонстрирует политическую волю, характер и принципиальность, то это, надеюсь, позволит продвинуться вперед", – заявил министр.

К слову, спутники обнаружили очередную братскую могилу под Мариуполем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН МИД Украины Украина Мариуполь Дмитрий Кулеба Антониу Гутерриш Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет