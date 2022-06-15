ООН будет расследовать дела о депортации украинских детей и их усыновлении в России

Отмечается, что комиссия провела в Украине 10 дней. Специалисты побывали в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах.

В столице представители ООН провели ряд встреч, в частности с парламентариями. Во время визита в города, в которых шли боевые действия, специалисты зафиксировали ряд нарушений международного права и преступлений российских оккупантов.

В Буче и Ирпене собраны факты об убийствах мирных жителей, уничтожении имущества, ограблениях и нападениях. В Харьковской и Сумской областях зафиксировали последствия авиационных бомбардировок, обстрелов и ракетных ударов.

В ООН заявили, что будут продолжать собирать доказательства о сексуальном насилии, нарушении прав детей и пенсионеров, а также других уязвимых групп населения.

Отдельное внимание будут уделять делам о депортации детей и их незаконном усыновлении в России.