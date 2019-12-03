ООН: 2019 рік стане одним з найтепліших за всю історію спостережень

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Нинішній рік точно увійде до топ-3 найтепліших

Нинішній 2019 рік стане одним з найтепліших за всю історію метеорологічних спостережень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Всесвітньої метеорологічної організації.

За даними організації, середня температура 2019 року з січня по жовтень була приблизно на 1,1 градуса вище, ніж у доіндустріальний період. При цьому нинішній рік завершує десятиліття глобальної спеки і може стати другим або третім найбільш теплим роком за всю історію спостережень. На сьогодні найтеплішим роком залишається 2016.

Також повідомляється, що в океанах фіксується рекордна температура. Це пов'язано з тим, що вони поглинають 90% надлишкового тепла, які виділяють парникові гази. Крім того, в першій половині року понад 10 млн осіб стали внутрішніми переселенцями, у тому числі через екстремальні погодні явища.

Також у звіті ВМО стверджується, що рекордна температура в Австралії, Індії, Японії і Європі вплинула на здоров'я та добробут мешканців цих територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мадриді проходить Кліматична конференція ООН. На її відкритті генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з вимогою перейти до рішучих дій на захист навколишнього середовища.