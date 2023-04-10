Оновлено рейтинг найкращих брокерів бінарних опціонів - Traders Union

Вибір надійного брокера бінарних опціонів суттєво впливає на успішність торгівлі. Адже тільки хороший брокер може забезпечити прозорість угод, захист від шахраїв та хакерів, безпроблемне виведення прибутку, а також хороші торгові умови.

Фінансові аналітики Traders Union дослідили ринкові оффери та склали рейтинг, до якого увійшли брокери бінарних опціонів з найкращими умовами. Експерти також пояснили, що таке бінарні опціони та як вони працюють.

Що таке бінарні опціони та як ними користуватися

Бінарні опціони дають змогу заробляти на рухах цін активів, таких як валюти, акції, сировина тощо. У таких фінансових опціонах трейдерові потрібно передбачити, зростуть чи знизяться ціни на певний актив за заданий проміжок часу.

Прикладом може бути опціон на золото, де трейдер вкладає гроші в прогноз руху ціни на золото. Якщо динаміка передбачена правильно, юзер отримує виплату, яка зазвичай становить від 60% до 90% від інвестованої суми. Якщо ж передбачення виявиться невірним, трейдер втратить свої гроші.

Для початку роботи з бінарними опціонами потрібно обрати надійного брокера, який пропонує такий вид торгівлі, зареєструватися на його платформі та внести на свій рахунок певну суму грошей. Далі треба вибрати актив та зробити прогноз щодо його ціни. Залишиться обрати час та суму інвестиції та зробити свою ставку, тобто — відкрити опціон.

Після закінчення угоди трейдер отримує прибуток за вдалого сценарію, або втрачає інвестицію за невдалого. Важливо зазначити, що торгівля бінарними опціонами є доволі ризикованою, тому необхідно відповідально підходити до вибору брокера та стратегії торгівлі, пояснили у Traders Union.

Найкращі брокери бінарних опціонів на думку аналітиків TU

У 2023 році рейтинг найкращих бінарних брокерів очолили такі компанії:

Raceoption посідає перше місце в рейтингу та відомий своїм підходом до підтримки клієнтів. Брокер надає безкоштовні навчальні матеріали та підтримку клієнтів 24/7, що допомагає трейдерам розвиватися та покращувати свої навички. Крім того, Raceoption надає клієнтам можливість торгувати різними типами опціонів.

На другому місці знаходиться QUOTEX — брокер, який не стягує комісій за поповнення, виведення коштів та обслуговування рахунку, натомість пропонує великий вибір торговельних інструментів та зручну, інтуїтивно зрозумілу торговельну платформу.

Третє місце в рейтингу займає Pocket Option, відгуки про якого разом з детальним оглядом можна знайти на офіційному сайті TU. Брокер також має великий вибір опціонів та внадає клієнтам можливість торгувати на різних ринках. Брокер відомий своєю низькою мінімальною сумою депозиту, що дозволяє навіть новачкам з невеликим бюджетом брати участь у торгівлі. Відзначається швидкою та простою реєстрацією та виведенням коштів без затримок.

Повний рейтинг складається з 20 позицій, до спискку найкращих компаній увійшли також Binarium, Deriv, IQOption та інші брокери, які зроблять бінарний трейдинг комфортним та безпечним