Оновлено рейтинг найкращих брокерів бінарних опціонів - Traders Union

Вибір надійного брокера бінарних опціонів суттєво впливає на успішність торгівлі. Адже тільки хороший брокер може забезпечити прозорість угод, захист від шахраїв та хакерів, безпроблемне виведення прибутку, а також хороші торгові умови.
Фінансові аналітики Traders Union дослідили ринкові оффери та склали рейтинг, до якого увійшли брокери бінарних опціонів з найкращими умовами. Експерти також пояснили, що таке бінарні опціони та як вони працюють.
Бінарні опціони дають змогу заробляти на рухах цін активів, таких як валюти, акції, сировина тощо. У таких фінансових опціонах трейдерові потрібно передбачити, зростуть чи знизяться ціни на певний актив за заданий проміжок часу.
Прикладом може бути опціон на золото, де трейдер вкладає гроші в прогноз руху ціни на золото. Якщо динаміка передбачена правильно, юзер отримує виплату, яка зазвичай становить від 60% до 90% від інвестованої суми. Якщо ж передбачення виявиться невірним, трейдер втратить свої гроші.
Для початку роботи з бінарними опціонами потрібно обрати надійного брокера, який пропонує такий вид торгівлі, зареєструватися на його платформі та внести на свій рахунок певну суму грошей. Далі треба вибрати актив та зробити прогноз щодо його ціни. Залишиться обрати час та суму інвестиції та зробити свою ставку, тобто — відкрити опціон.
Після закінчення угоди трейдер отримує прибуток за вдалого сценарію, або втрачає інвестицію за невдалого. Важливо зазначити, що торгівля бінарними опціонами є доволі ризикованою, тому необхідно відповідально підходити до вибору брокера та стратегії торгівлі, пояснили у Traders Union.
У 2023 році рейтинг найкращих бінарних брокерів очолили такі компанії:
Повний рейтинг складається з 20 позицій, до спискку найкращих компаній увійшли також Binarium, Deriv, IQOption та інші брокери, які зроблять бінарний трейдинг комфортним та безпечним