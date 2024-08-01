Що робити, якщо не встигли вчасно оновити дані у ТЦК

Вимога оновити дані стосувалася також жінок, які перебувають на військовому обліку. Дані можна було оновити в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та через застосунок "Резерв+".

З 17 липня 2024 року оновлення військово-облікових даних можливе лише через застосунок "Резерв+" та в ТЦК. Проте, особи, які не встигли або свідомо не оновили свої дані до зазначеної дати, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Відповідальність за неоновлення військово-облікових даних

Оксана Доготер зазначає, що починаючи з 17 липня, під час перевірки військово-облікових документів (ВОД) буде перевірятися не лише їх актуальність і чи не перебуває людина у розшуку, але й чи оновлені вони у встановлені законодавством строки. Відсутність оновлених даних є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності та накладення штрафу.

"Згідно із законодавством, адміністративний протокол про неоновлення даних складатиметься за порушення ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Поліція має право затримати особу для складання протоколу про адміністративне затримання згідно з ст. 262 КУпАП та доставити її до найближчого ТЦК та СП", – каже адвокат.

Адміністративні протоколи можуть бути складені як у присутності особи, так і без неї. У разі відсутності особи, постанова про адміністративне правопорушення може бути винесена ТЦК, у якому особа перебуває на обліку.

Перевірка військово-облікових даних

Юристка говорить, що уповноважені особи, зокрема поліція та ТЦК, мають можливість перевірити актуальність даних незалежно від типу ВОД. Електронні дані перевіряються шляхом зчитування QR-коду, а паперові – через систему "Оберіг".

Якщо відомості про заявника не співпадають з інформацією у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, ВОД вважається недійсним, і особу можуть затримати для складання протоколу про адміністративне порушення.

Усі, хто має відстрочку або був заброньований підприємством, повинні були уточнити свої військово-облікові дані відповідно до порядку. Важливо відзначити, що не оновлювати ВОД мали право лише особи, виключені з військового обліку згідно з п.6 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У разі незгоди з результатами повторного огляду, особи мають право оскаржити їх у встановленому законодавством порядку.

Адміністративна та кримінальна відповідальність: що треба знати

Згідно з новим мобілізаційним законодавством, оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних, призовників та резервістів віком від 18 до 60 років є обов'язковим. За невиконання цієї вимоги передбачено як адміністративне, так і кримінальне покарання.

Штраф за порушення правил військового обліку для фізичних осіб становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. Для юридичних осіб суми штрафів вдвічі більші – від 34 до 59,5 тисяч гривень. Накладення штрафу здійснюється відповідно до встановлених процедур: адміністративне провадження може бути відкрито до трьох місяців з дня виявлення порушення або до 12 місяців з моменту скоєння адміністративного правопорушення. Варто зазначити, що таке адміністративне провадження може відбуватися без виклику сторін.

Адміністративне стягнення за несвоєчасне оновлення персональних даних до 16 липня 2024 року накладається одноразово. Проте громадяни мають обов’язок вчасно оновлювати дані (сімейний стан, адреса тощо) у разі їх змін.

"Наразі налаштування обміну даними між державними реєстрами тривають. Як зараз відбувається обмін даними і як він буде здійснюватися в майбутньому, поки що точно не відомо. Однак у майбутньому такі зміни повинні призвести до змін у правилах та обов’язках щодо оновлення даних", – підкреслює Оксана Доготер.

Відповідальність за неоновлення даних і за ігнорування повісток розділена. Адміністративна відповідальність за ігнорування повісток на оновлення даних або на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) може наставати кожного разу, коли особа не з’являється. У подальшому, після певної процедури, яка включає звернення територіального центру комплектування (ТЦК) до поліції, суд може обмежити право особи на керування автомобілем.

При систематичному ігноруванні повісток або отриманні належним чином попередження, особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 337 Кримінального кодексу України (ККУ) "Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів". За ігнорування повісток на відправку особу можуть одразу притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 336 ККУ "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації... ".

Вручення постанови та штрафи

"Постанова про накладення штрафу може вручатися особисто або по пошті (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Про наявність штрафу можна дізнатися за допомогою сервісу Опендатабот або у додатку "Дія". Проте у "Дії" штраф з’явиться лише після того, як постанову буде скеровано для примусового стягнення до державної виконавчої служби", – пояснює Оксана Доготер у бесіді із РБК-Україна.

У разі несплати штрафу у 15-денний термін виконавча служба стягуватиме штраф у подвійному розмірі. При сплаті штрафу необхідно повідомити про це ТЦК. При накладенні штрафу також можуть бути накладені арешти на майно особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, в межах суми штрафу.

Постанову можна оскаржити в судовому порядку протягом 10 днів з моменту отримання.