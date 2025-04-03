Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце в України після поразки в Лізі націй

"Синьо-жовті" залишилися на 25-й позиції в класифікації ФІФА. Збірна України опустилася на цю сходинку в жовтні 2024-го – після 24-го місця на початку осені.

Підопічні Сергія Реброва у 2025 році зіграли два поєдинки в плей-офф Ліги націй, обмінявшись перемогами з Бельгією – 3:1 та 0:3. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 1 559,81 бала.

24-й у рейтингу Еквадор збільшив відрив від України на 2,95 пункта. Еквадорці зіграли унічию з Чилі (0:0) й обіграли Венесуелу (2:1) в кваліфікації на ЧС-2026 та додали до свого активу 7,82 бала. Тепер "синьо-жовті" відстають від Еквадору на 8,14 бала.

Натомість Австралія, яка посідає 26-ту сходинку у списку, скоротила відставання від України до 5,26 очок. Австралійці у березні здобули дві перемоги у відборі на ЧС-2026 – над Індонезією (5:1) та Китаєм (2:0) й набрали 10,4 бала.

Серед суперників команди Реброва у відборі до ЧС-2026 збірна Франції, яка попри те, що здолала Хорватію (0:2, 2:0, пенальті – 5:4) та пробилася до фіналу Ліги націй, поступилась другою сходинкою Іспанії.

Ісландія через виліт у дивізіон C після протистояння з Косовом (1:2, 1:3) опустилася на чотири сходинки та посідає 74-те місце. Ще один суперник "синьо-жовтих" – Азербайджан у 2025-му провів дві товариські зустрічі, поступившись Гаїті (0:3) та Білорусі (0:2). Команда також регресувала в рейтингу на дві сходинки і тепер посідає 119-е місце.

У топ-10, окрім рокіровки Іспанії та Франції, Нідерланди обійшли Португалію і тепер розмістилися на 7-й позиції. Очолює рейтинг збірна Аргентини.

Рейтинг збірних ФІФА, топ-10

Аргентина – 1 886.16 бала Іспанія – 1 854.64 (+1 позиція) Франція – 1 852.71 (-1) Англія – 1 819.2 Бразилія – 1 776.03 Нідерланди – 1 752.44 (+1) Португалія – 1 750.08 (-1) Бельгія – 1 735.75 Італія – 1 718.31 Німеччина – 1 716.98

…25. Україна – 1 559,81

Україна в рейтингу ФІФА

Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.

Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).