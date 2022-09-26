Оновлений дизайн та покращений корпус: чим дивує iPhone 14

Довгоочікувана презентація нових iPhone 14, яка відбулася 7 вересня, дала розуміння: ця подія невипадково виявилася однією зі значущих у 2022 році. Користувачі отримали абсолютно оновлені гаджети від популярного бренду: покращена продуктивність, потужна камера, відмінний захист пристроїв за допомогою режиму блокування та оновлений дизайн.

Остання обставина з перерахованих викликає особливий інтерес, адже Apple нечасто балує своїх шанувальників зовнішніми змінами гаджетів, що випускаються. Декілька останніх лінійок iPhone відрізняються продуктивністю, але зберігають досить консервативний дизайн. Зовсім інакше складається ситуація з новинками 2022 року. Що саме сталося із дизайном гаджетів, розберемося далі.

Оновлений стиль: головні особливості новинки

Для користувачів з часів випуску iPhone 11 зовнішній вигляд пристроїв практично не змінювався (хоча за фактом оновлення були). Проте з появою 14 лінійки ситуація змінилася кардинально. Виробник не відмовився від універсальної прямокутної форми, закруглених кутів та прямих граней – ці параметри вважаються візитною карткою дизайну Айфон, за всю історію бренду вони відточені до ідеалу. Однак Apple пропонує багато оновлень:

зменшена на 20% товщина рамок дисплея;

нові відтінки корпусу;

ще компактніший виріз над екраном;

нову краплеподібну виїмку з селфі-камерою та TrueDepth у моделях Pro;

титановий корпус, який відрізняється більшою міцністю;

покриття передньої панелі надміцним керамічним склом Ceramic Shield.

Щодо габаритів та загального розміру, нова лінійка не зазнала змін порівняно з попередньою версією. Бюджетні смартфони 14 серії отримали тильну скляну глянсову панель. Телефони 14 Айфон 14 Про Макс - матову.

Дизайн iPhone 14: які сюрпризи підготував Apple

Серед головних несподіванок, які підготував виробник для користувачів:

Відсутність чубчика у версій Pro та Pro Max. Замість неї з'явилася краплеподібна виїмка – під датчики та фронтальну камеру. Бюджетна модель все ще оснащена таким звичним елементом, як чубчик.

Поява нових відтінків. У базову лінійку повернувся червоний Product Red, який компанія вирішила зробити не спеціальним, а постійним принаймні в 14 серії. Також уваги вартий перламутровий колір з легким лавандовим відтінком. Підійде для тих, хто втомився від базового набору, але не хоче привертати увагу до зайвої яскравості.

Але головною фішкою став глибокий фіолетовий у про-версії. Цей колір промотується як головний, адже він веде в оновленій про-лінійці серії iPhone 14. Не надто яскравий, але насичений, здатний змінювати відтінок під різними кутами освітлення - його назвуть новим хітом сезону.