ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Оновлений дизайн та покращений корпус: чим дивує iPhone 14

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 15:51

Довгоочікувана презентація нових iPhone 14, яка відбулася 7 вересня, дала розуміння: ця подія невипадково виявилася однією зі значущих у 2022 році. Користувачі отримали абсолютно оновлені гаджети від популярного бренду: покращена продуктивність, потужна камера, відмінний захист пристроїв за допомогою режиму блокування та оновлений дизайн.

Остання обставина з перерахованих викликає особливий інтерес, адже Apple нечасто балує своїх шанувальників зовнішніми змінами гаджетів, що випускаються. Декілька останніх лінійок iPhone відрізняються продуктивністю, але зберігають досить консервативний дизайн. Зовсім інакше складається ситуація з новинками 2022 року. Що саме сталося із дизайном гаджетів, розберемося далі.

Оновлений дизайн та покращений корпус: чим дивує iPhone 14

Оновлений стиль: головні особливості новинки

Для користувачів з часів випуску iPhone 11 зовнішній вигляд пристроїв практично не змінювався (хоча за фактом оновлення були). Проте з появою 14 лінійки ситуація змінилася кардинально. Виробник не відмовився від універсальної прямокутної форми, закруглених кутів та прямих граней – ці параметри вважаються візитною карткою дизайну Айфон, за всю історію бренду вони відточені до ідеалу. Однак Apple пропонує багато оновлень:

  • зменшена на 20% товщина рамок дисплея;
  • нові відтінки корпусу;
  • ще компактніший виріз над екраном;
  • нову краплеподібну виїмку з селфі-камерою та TrueDepth у моделях Pro;
  • титановий корпус, який відрізняється більшою міцністю;
  • покриття передньої панелі надміцним керамічним склом Ceramic Shield.

Щодо габаритів та загального розміру, нова лінійка не зазнала змін порівняно з попередньою версією. Бюджетні смартфони 14 серії отримали тильну скляну глянсову панель. Телефони 14 Айфон 14 Про Макс - матову.

Дизайн iPhone 14: які сюрпризи підготував Apple

Серед головних несподіванок, які підготував виробник для користувачів:

  • Відсутність чубчика у версій Pro та Pro Max. Замість неї з'явилася краплеподібна виїмка – під датчики та фронтальну камеру. Бюджетна модель все ще оснащена таким звичним елементом, як чубчик.
  • Поява нових відтінків. У базову лінійку повернувся червоний Product Red, який компанія вирішила зробити не спеціальним, а постійним принаймні в 14 серії. Також уваги вартий перламутровий колір з легким лавандовим відтінком. Підійде для тих, хто втомився від базового набору, але не хоче привертати увагу до зайвої яскравості.

Але головною фішкою став глибокий фіолетовий у про-версії. Цей колір промотується як головний, адже він веде в оновленій про-лінійці серії iPhone 14. Не надто яскравий, але насичений, здатний змінювати відтінок під різними кутами освітлення - його назвуть новим хітом сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни