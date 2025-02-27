Оновлена Skoda Octavia отримала систему повного приводу: подробиці

Відтепер оновлена Skoda Octavia та Octavia Combi доступні з приводом 4х4 та потужним бензиновим двигуном 2.0 TSI, який забезпечує потужність 204 к.с., що на 14 к.с. більше, ніж у попередника. Він доступний виключно з семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG.

Високий тиск впорскування палива (350 бар) та змінний підйом клапанів оптимізують його продуктивність. Завдяки регулюванню фаз газорозподілу в умовах низького навантаження, знижується ступінь стискання, що зменшує витрату палива. Ліфтбек Octavia 4×4 розганяється від 0 до 100 км/год за 6,6 секунди, тоді як універсал досягає цієї швидкості за 6,7 секунди. Максимальна швидкість обох авто становить 228 км/год.

Система повного приводу Octavia керується електрогідравлічною міжосьовою багатодисковою муфтою, підтримуваною сенсорами, які постійно моніторять умови руху. Блок керування розраховує та застосовує оптимальний розподіл потужності, дозволяючи перенаправляти до 100% крутного моменту на задню вісь у відповідних умовах. Якщо всі колеса мають однакове зчеплення, міжосьова муфта розподіляє крутний момент у співвідношенні 50:50 між передньою та задньою осями.