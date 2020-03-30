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Онлайн услуги "Харьковгаз Сбыта" стали доступнее для 960 тыс. клиентов компании

Новости » Энергетика     30.03.2020 - 17:31
Онлайн услуги "Харьковгаз Сбыта" стали доступнее для 960 тыс. клиентов компании
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас онлайн-сервисами уже пользуется более 300 тыс. потребителей газа области

ООО "Харьковгаз Сбыт" упростил для своих клиентов доступ к дистанционным сервисам во время карантина. Компания экстренно разработала экспресс-регистрацию в личном кабинете на сайте 104ua. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С началом карантина, введенного правительством, ООО "Харьковгаз Сбыт" перешло на дистанционное обслуживание клиентов. Чтобы 960 тыс. семей Харькова и области имели возможность беспрепятственно и безопасно контролировать состояние лицевого счета, своевременно осуществлять платежи за газ, загружать счета и получать ответы на вопросы, регистрацию в онлайн-сервисе 104 будут проводить специалисты контакт-центра ООО " Харьковгаз Сбыт", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, чтобы пользоваться всеми возможностями дистанционной связи с газовой компанией, потребителю достаточно позвонить в контакт-центр ООО "Харьковгаз Сбыт". После звонка и уточнения лицевого счета, на телефон клиента придет сообщение с паролем для входа в кабинет. Логином для входа будет номер телефона, на который получено сообщение.

"Для минимизации рисков распространения вирусных инфекций, ООО" Харьковгаз Сбыт " перешел на дистанционное обслуживание. Компания всегда находится на связи с потребителями газа и рекомендует пользоваться онлайн услугами и сервисами", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

В пресс-службе напомнили, что с помощью онлайн-сервисов клиенты могут контролировать состояние лицевого счета; безопасно, просто и своевременно платить за газ; загружать счета; получать необходимые консультации.

АО "Николаевгаз" перешло на дистанционный режим работы "Криворожгаз": для потребителей разработана экспресс-регистрация в онлайн сервисе 104.ua
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