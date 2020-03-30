Онлайн послуги "Харківгаз Збуту" стали доступнішими для 960 тис. клієнтів компанії

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Зараз онлайн-сервісами вже користується понад 300 тис. споживачів газу області

ТОВ "Харківгаз Збут" спростив для своїх клієнтів доступ до дистанційних сервісів під час карантину. Компанія екстрено розробила експрес-реєстрації в особистому кабінеті на сайті 104ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початком карантину, запровадженого урядом, ТОВ "Харківгаз Збут" перейшло на дистанційне обслуговування клієнтів. Щоб 960 тис. сімей Харкова та області мали можливість безперешкодно і безпечно контролювати стан особового рахунку, своєчасно здійснювати платежі за газ, завантажувати рахунку та отримувати відповіді на питання, реєстрацію в онлайн-сервісі 104 будуть проводити фахівці контакт-центру ТОВ "Харківгаз Збут", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, щоб користуватись усіма можливостями дистанційного зв'язку з газовою компанією, споживачеві достатньо зателефонувати в контакт-центр ТОВ "Харківгаз Збут". Після дзвінка і уточнення особового рахунку, на телефон клієнта прийде повідомлення з паролем для входу в кабінет. Логіном для входу номер телефону, на який отримано повідомлення.

"Для мінімізації ризиків поширення вірусних інфекцій, ТОВ" Харківгаз Збут " перейшов на дистанційне обслуговування. Компанія завжди знаходиться на зв'язку з споживачами газу і рекомендує користуватися онлайн послугами і сервісами", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Харківгаз Збут" Тетяна Харченко.

У прес-службі нагадали, що за допомогою онлайн-сервісів клієнти можуть контролювати стан особового рахунку; безпечно, просто і своєчасно платити за газ; завантажувати рахунку; отримувати необхідні консультації.