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Онлайн та без відкриття рахунку: швидке погодження кредиту для ФОП у ПУМБ

 

Отримати кредит для ФОП на розвиток бізнесу у Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ) стало просто як ніколи.

Відтепер усі фізичні особи-підприємці можуть легко подавати заявки та отримувати рішення за позикою «всеБІЗНЕС» у сумі до 500 тис грн незалежно від наявності відкритого рахунку у банку.

Весь процес подачі повністю дистанційний та не займе більше декількох хвилин. Все, що потрібно зробити підприємцю для отримання рішення про фінансування, – це заповнити коротку анкету на сайті ПУМБ.

Такий підхід став можливим завдяки реалізації автоматизованого процесу збору і обробки даних клієнта, який дозволяє швидко прийняти рішення за заявкою лише за випискою по рахунку з іншої фінустанови.

Після затвердження суми кредиту все, що буде потрібно зробити далі – це відкрити поточний рахунок ФОП у ПУМБ та підписати кредитний договір. І це все також онлайн в інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business – без жодних відділень та паперів!

Дотепер подати заявку на кредит «всеБІЗНЕС» підприємці мали змогу тільки після відкриття поточного рахунку у банку, в особовому кабінеті ПУМБ DigitalBusiness. Сьогодні ПУМБ запропонував ФОП унікальне дистанційне рішення, яке дозволяє ще простіше отримати рішення за кредитом.

Нагадаємо, кредит «всеБІЗНЕС» - це зручна онлайн-позика у розмірі до 500 тис грн та у термін до 2 років, яка не потребує застави та поруки. Підприємці мають змогу оформити її ще з минулої осені, спрямувавши додаткове фінансування на розвиток власної справи.

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