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Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Министерство обороны Украины предлагает изменить правила воинского учета для женщин. Могут отменить штрафы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос РБК-Украина.

Как сообщили в Минобороны, проведен анализ вероятных осложнений, которые могут негативно повлиять на работу районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки из-за чрезмерного количества обращений по постановке на воинский учет.

"Минобороны обратилось с просьбой дополнительно изучить и проанализировать Перечень специальностей и/или профессий, родственных с соответственными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет с учетом реальных потребностей в доукомплектовании подчиненных организационных структур и предоставить до 6 января 2022 года предложения министерству", - говорится в ответе на запрос.

В частности, просят учесть применение электронной системы постановки на воинский учет, а также возможность добровольного порядка для отдельных категорий профессий.

"Минобороны разрабатывает проект нормативно-правового акта касательно неприменения административных взысканий (штрафов) к женщинам, нарушившим порядок и сроки постановки на воинский учет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на обязательный учет военнообязанных.

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