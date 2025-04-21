Онлайн чи офлайн: який формат навчання дає кращі результати - відповідь дослідників

Формат навчання - онлайн чи офлайн - не впливає на успішність студентів. Головне, щоб вони мали можливість обирати зручний для себе спосіб і активно залучались до процесу.

Згідно з результатами спільного дослідження Тілбурзького університету та Університету Радбауда, студенти демонструють однакові результати, незалежно від того, чи відвідують лекції особисто, переглядають їх онлайн у прямому ефірі або дивляться запис пізніше. Вирішальне значення має можливість самостійно обирати зручний формат і брати активну участь у навчанні.

Як проводилося дослідження

Дослідники проаналізували результати студентів, які вивчали курс "Організація та середовище" в межах бакалаврської програми з бізнес-адміністрування. Учасники могли вільно обирати: бути присутніми на лекції в аудиторії, дивитися її онлайн або в записі. Формат участі не впливав на якість засвоєння матеріалу - усі студенти показали подібні результати на іспиті.

Як пояснив дослідник Коен ван ден Оевер, під час оцінювання студенти відповідали на запитання щодо кожної лекції, попередньо вказуючи, як саме вони її пройшли. Це дозволило порівняти ефективність різних форматів навіть в межах одного студента, що надало дослідженню додаткової цінності.

Дослідники також наголосили, що можливість вибору робить освіту доступнішою - особливо для студентів з інвалідністю або тих, хто змушений долати великі відстані в умовах житлової кризи. Крім того, викладачі активно залучали онлайн-слухачів до занять через чати та вікторини.

Чому важливо відвідувати навчальні заклади

Втім, у фізичній присутності на кампусі теж є своя цінність. За словами дослідниці Стефані Коурнніф, університет - це не лише лекції, а й простір для спілкування, розвитку та формування тривалих зв’язків. Хоча очні заняття можуть сприяти соціальній згуртованості, вони не гарантують її автоматично, адже не всі студенти мають змогу або бажання відвідувати пари особисто.

Автори дослідження закликають університети інвестувати в гнучкі формати навчання - наприклад, гібридні лекції або трансляції. Це не лише допоможе студентам поєднувати навчання з роботою, стажуванням чи іншими активностями, але й дозволить ефективніше використовувати ресурси вишів. На їхню думку, такі інновації можуть зробити освіту більш доступною, сучасною та інклюзивною.